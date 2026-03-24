Страна БРИКС решила покупать нефть где угодно

14:21, 24 марта 2026Экономика

Моди: Индия будет покупать нефть и газ везде, где сможет
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Экономика Индии пострадала от энергетического кризиса, который разразился вследствие войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр этой страны БРИКС Нарендра Моди. Его процитировало ТАСС.

По его словам, Нью-Дели очень обеспокоен такой ситуацией, сказавшейся на торговых путях, от которых зависит индийская экономика. Речь идет о том, что из-за проблем с проходом судов через Ормузский пролив оказались нарушены регулярные поставки бензина, дизельного топлива, газа и удобрений. В таких условиях власти Индии решили организовать поставки энергоносителей из всех возможных источников. И за последние несколько дней в эту страну уже прибыло несколько танкеров с углеводородами из нескольких государств.

Ранее Моди заявил, что Индии хватит запасов нефти для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Однако конфликт США и Израиля с Ираном обернулся беспрецедентными проблемами для самой быстрорастущей крупной экономики мира.

    Последние новости

    Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

    Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

    Ливан решил принять меры против Ирана

    В Европе перенесли публикацию плана по российской нефти

    ЦБ Турции приготовился к распродаже золота ради спасения лиры

    Стало известно место похорон замглавы комитета Госдумы по обороне

    Россиянам предложили кулич за 100 тысяч рублей

    Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

    В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

    Работавший во ФСИН комик опроверг популярный стереотип о профессии

    Все новости
