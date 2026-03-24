Страна БРИКС решила покупать нефть где угодно

Моди: Индия будет покупать нефть и газ везде, где сможет

Экономика Индии пострадала от энергетического кризиса, который разразился вследствие войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр этой страны БРИКС Нарендра Моди. Его процитировало ТАСС.

По его словам, Нью-Дели очень обеспокоен такой ситуацией, сказавшейся на торговых путях, от которых зависит индийская экономика. Речь идет о том, что из-за проблем с проходом судов через Ормузский пролив оказались нарушены регулярные поставки бензина, дизельного топлива, газа и удобрений. В таких условиях власти Индии решили организовать поставки энергоносителей из всех возможных источников. И за последние несколько дней в эту страну уже прибыло несколько танкеров с углеводородами из нескольких государств.

Ранее Моди заявил, что Индии хватит запасов нефти для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Однако конфликт США и Израиля с Ираном обернулся беспрецедентными проблемами для самой быстрорастущей крупной экономики мира.