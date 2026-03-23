15:01, 23 марта 2026

Партнер России заявил о беспрецедентных проблемах в экономике

Bloomberg: Конфликт в Иране создал для экономики Индии беспрецедентные проблемы
Кирилл Луцюк

Фото: Gil Cohen-Magen / Pool / Reuters

Индии хватит запасов нефти для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Об этом заявил премьер-министр этой страны БРИКС Нарендра Моди. Его процитировало Bloomberg.

В то же время Моди признал, что конфликт с Ираном создает беспрецедентные проблемы для самой быстрорастущей крупной экономики мира.

Как отметило издание, ближневосточный кризис потряс энергетические рынки, перекрыв поставки сырой нефти и сжиженного природного газа и спровоцировав скачок цен на эти углеводороды. В Индии, которая считается крупным импортером СПГ и других видов нефтепродуктов, сбои уже начали затрагивать различные отрасли промышленности, от заводов и ресторанов до производителей удобрений и нефтеперерабатывающих предприятий.

По словам Моди, его страна располагает 5,3 миллиона тонн стратегических запасов нефти и пытается довести их до 6,5 миллиона.

До этого стало известно, что Индия купила огромные объемы энергоносителей, но не может их получить, так как танкеры застряли из-за блокировки Ормузского пролива. Речь идет о примерно 1,67 миллиона тонн сырой нефти, 320 000 тонн сжиженного нефтяного газа и 200 тысячах тонн сжиженного природного газа.

