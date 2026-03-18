Нефть страны БРИКС застряла на Ближнем Востоке

Bloomberg: Танкеры с нефтью и газом для Индии застряли на Ближнем Востоке

Индия купила огромные объемы энергоносителей, но не может их получить. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на специального секретаря индийского министерства судоходства.

Оказалось, что из-за блокировки Ормузского пролива на танкерах застряло 1,67 миллиона тонн сырой нефти. Аналогичная судьба постигла 320 000 тон сжиженного нефтяного газа и 200 000 тонн сжиженного природного газа.

В такой ситуации власти Индии уже призвали местные газораспределительные компании сократить время, необходимое для подключения потребителей к газопроводам.

Тем временем индийская рупия уже упала до рекордно низкого уровня из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, который спровоцировал высокие цены на нефть и отток капитала из Индии. В среду, 18 марта, курс доллара составил 92,63 рупии, превысив предыдущий исторический минимум в 92,4750, достигнутый на прошлой неделе. По данным Reuters, с начала ближневосточного конфликта курс рупии снизился примерно на полтора процента. За это время юань упал на 0,2 процента, а сингапурский доллар — на 0,8 процента.

Цена российской нефти сорта Urals, поставляемой в Индию, выросла до рекордных отметок после того, как США разрешили Нью-Дели импортировать этот энергоноситель. На 13 марта речь шла о 98,93 доллара за баррель.