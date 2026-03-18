15:35, 18 марта 2026

Нефть страны БРИКС застряла на Ближнем Востоке

Bloomberg: Танкеры с нефтью и газом для Индии застряли на Ближнем Востоке
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Индия купила огромные объемы энергоносителей, но не может их получить. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на специального секретаря индийского министерства судоходства.

Оказалось, что из-за блокировки Ормузского пролива на танкерах застряло 1,67 миллиона тонн сырой нефти. Аналогичная судьба постигла 320 000 тон сжиженного нефтяного газа и 200 000 тонн сжиженного природного газа.

В такой ситуации власти Индии уже призвали местные газораспределительные компании сократить время, необходимое для подключения потребителей к газопроводам.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

Тем временем индийская рупия уже упала до рекордно низкого уровня из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, который спровоцировал высокие цены на нефть и отток капитала из Индии. В среду, 18 марта, курс доллара составил 92,63 рупии, превысив предыдущий исторический минимум в 92,4750, достигнутый на прошлой неделе. По данным Reuters, с начала ближневосточного конфликта курс рупии снизился примерно на полтора процента. За это время юань упал на 0,2 процента, а сингапурский доллар — на 0,8 процента.

Цена российской нефти сорта Urals, поставляемой в Индию, выросла до рекордных отметок после того, как США разрешили Нью-Дели импортировать этот энергоноситель. На 13 марта речь шла о 98,93 доллара за баррель.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с европейской страной

    Раскрыты защищающие от набора веса при менопаузе продукты

    Зумеры оказались не готовы к жертвам ради карьеры

    Борющийся с раком Кушанашвили дал совет россиянам

    В России школьник остался сиротой после смерти матери в очереди на приеме в поликлинике

    Нефть страны БРИКС застряла на Ближнем Востоке

    Российские силы продвинулись у Гуляйполя

    Российские власти заметили сокращение дефицита кадров

    В Молдавии заскучали по «Ленте.ру»

    Все новости
