05:25, 26 марта 2026Экономика

Индия пошла на неожиданный шаг для закупки российской нефти

Bloomberg: Индийские НПЗ стали отказываться от доллара при покупке нефти из РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marco Bello / File Photo / Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали все чаще оплачивать российскую нефть альтернативными доллару валютами. О неожиданном шаге Индии сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Индийские НПЗ проводят покупки российской нефти в альтернативных валютах, так как они стараются уменьшить зависимость от доллара на фоне растущей геополитической напряженности и изменений в политике США», — указано в статье.

Отмечается, что предприятия отправляют рупии на «принадлежащие российским покупателям» зарубежные счета. Позже рупии конвертируются в китайские юани, дирхамы ОАЭ, а также гонконгские или сингапурские доллары.

Ранее стало известно, что НПЗ Индии купили около 60 миллионов баррелей российской нефти с поставкой в апреле.

