11:25, 26 марта 2026

Бортпроводник отправился в ночной клуб во время пересадки и пропал без вести

Бортпроводник American Airlines пропал без вести во время пересадки в Колумбии
Алина Черненко

Фото: Nataliya Pylayeva / Shutterstock / Fotodom

Бортпроводник авиакомпании American Airlines пропал без вести во время пересадки в городе Медельин, Колумбия. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, сотрудник международного аэропорта Даллас-Форт-Уэрт Фернандо Гутьеррес прилетел в Латинскую Америку в субботу, 21 марта. Мужчина отправился в ночной клуб в районе Побладо и познакомился там с двумя мужчинами. Он опубликовал видео в Snapchat из заведения, а потом пропал из соцсетей. С того дня бортпроводника никто не видел.

Полиция Далласа была уведомлена об исчезновении молодого человека, а American Airlines сотрудничает с представителями правительства США в Колумбии в попытке найти Гутьерреса.

Как пишет издание, растут опасения, что ему могли подсыпать скополамин, который также называют «дыханием дьявола». Этот препарат для лечения укачивания все чаще используют колумбийские преступники. Он способен «стирать память, лишать свободы воли и способствовать совершению тяжких преступлений». Жертвы отравления «дыханием дьявола» сообщают о галлюцинациях, спутанности сознания и полной потере контроля.

Ранее в Колумбии женщины познакомились с туристом в Tinder, угостили его порошком скополамина и обокрали. Злоумышленницы вынесли из квартиры деньги, драгоценности и телефон пострадавшего.

