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14:31, 29 января 2025Экономика

В России у мигрантов из Средней Азии появился серьезный конкурент

НОСТРОЙ: В России вырос спрос на мигрантов-строителей из Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В российском строительном секторе серьезно растет спрос на индийских мигрантов, которые представляют собой дешевую рабочую силу. Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Его процитировало ТАСС.

Он заявил, что индийские рабочие проявили колоссальный интерес к российскому рынку труда, тем более что они относятся к категории визовых мигрантов, которые с точки зрения безопасности страны выглядят предпочтительнее тех, кто трудится по патенту. В настоящее время предложение рабочих из Индии серьезно превзошло спрос, а в будущем количество объектов с индийскими строителями будет расти.

По его словам, таких рабочих охотно трудоустраивают вахтовики. Кроме того, они востребованы на тех направлениях, где не требуется высокая квалификация. Например, в сегменте доставки.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев констатировал потребность России в мигрантах из Средней Азии. Он считает, что следует принимать меры для их привлечения, и обратил внимание на то, что, например, для узбекских рабочих РФ уже перестала быть наиболее желательным местом заработка.

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