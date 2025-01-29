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18:48, 29 января 2025Экономика

В российском городе передумали строить ЖК на месте немецкого концлагеря

В Смоленске запретили строить ЖК на месте бывшего немецкого концлагеря
Александра Качан (Редактор)

Фото: Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Власти Смоленска отменили разрешение на строительство жилого комплекса (ЖК) на месте бывшего немецкого концлагеря. Об этом сообщает «Подъем».

Решение было принято из-за недовольства местных жителей. После выдачи разрешения сообщество «Спасти Смоленск» призвало горожан обратиться к президенту с просьбой запретить строительство. По словам авторов жалобы, власти Смоленска проигнорировали замечания жителей по проекту. Недовольные подчеркнули, что застройка территории может привести к утрате неизвестных захоронений и незахороненных останков узников концлагеря «Дулаг № 126».

В администрации заявили, что после отмены разрешения заявления от собственника участков, расположенных на месте лагеря, не поступали. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с застройщиком ЖК возможные компромиссы.

Ранее коммунисты раскритиковали решение властей города Ирбит нарядить памятник советскому лидеру Владимиру Ленину в костюм Деда Мороза. В Свердловском обкоме КПРФ заявили, что это похоже на провокацию.

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