В российском городе передумали строить ЖК на месте немецкого концлагеря

Власти Смоленска отменили разрешение на строительство жилого комплекса (ЖК) на месте бывшего немецкого концлагеря. Об этом сообщает «Подъем».
Решение было принято из-за недовольства местных жителей. После выдачи разрешения сообщество «Спасти Смоленск» призвало горожан обратиться к президенту с просьбой запретить строительство. По словам авторов жалобы, власти Смоленска проигнорировали замечания жителей по проекту. Недовольные подчеркнули, что застройка территории может привести к утрате неизвестных захоронений и незахороненных останков узников концлагеря «Дулаг № 126».
В администрации заявили, что после отмены разрешения заявления от собственника участков, расположенных на месте лагеря, не поступали. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил с застройщиком ЖК возможные компромиссы.
Ранее коммунисты раскритиковали решение властей города Ирбит нарядить памятник советскому лидеру Владимиру Ленину в костюм Деда Мороза. В Свердловском обкоме КПРФ заявили, что это похоже на провокацию.