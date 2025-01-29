В российской Арктике предупредили о возможной атаке украинских беспилотников

Мурманский губернатор Чибис: В регионе существует опасность прилета БПЛА ВСУ

В Мурманской области возможна атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом жителей предупредил в Telegram губернатор входящего в российскую часть Арктики региона Андрей Чибис.

«Существует опасность прилета БПЛА», — написал в блоге Чибис. На фоне возможной атаки беспилотников чиновник призвал жителей Мурманской области сохранять бдительность и доверять лишь официальной информации.

Попытки ВСУ нанести удар по российской Арктике совершались и в 2024 году. Так, в сентябре прошлого года беспилотники были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области. Предположительно, ВСУ атаковать аэродром Оленья, используя дроны самолетного типа.