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11:18, 29 января 2025Россия

В российской Арктике предупредили о возможной атаке украинских беспилотников

Мурманский губернатор Чибис: В регионе существует опасность прилета БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Мурманской области возможна атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом жителей предупредил в Telegram губернатор входящего в российскую часть Арктики региона Андрей Чибис.

«Существует опасность прилета БПЛА», — написал в блоге Чибис. На фоне возможной атаки беспилотников чиновник призвал жителей Мурманской области сохранять бдительность и доверять лишь официальной информации.

Попытки ВСУ нанести удар по российской Арктике совершались и в 2024 году. Так, в сентябре прошлого года беспилотники были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области. Предположительно, ВСУ атаковать аэродром Оленья, используя дроны самолетного типа.

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