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13:41, 29 января 2025Бывший СССР

В Тирасполе отреагировали на намерения ЕС предоставить грант Приднестровью

В МИД ПМР приветствуют намерения ЕС предоставить грант Приднестровью
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В Тирасполе положительно отреагировали на намерения Европейского союза (ЕС) оказать финансовую поддержку Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел ПМР.

«Приднестровье приветствует намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки республике в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса», — отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

В МИД Приднестровья добавили, что в связи с отсутствием точных сведений о параметрах поддержки со стороны ЕС Тирасполь предложил провести встречу представителей обеих сторон. В министерстве подчеркнули, что обсуждение необходимо организовать в максимально сжатые сроки.

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