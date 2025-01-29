В Тирасполе отреагировали на намерения ЕС предоставить грант Приднестровью

В МИД ПМР приветствуют намерения ЕС предоставить грант Приднестровью

В Тирасполе положительно отреагировали на намерения Европейского союза (ЕС) оказать финансовую поддержку Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел ПМР.

«Приднестровье приветствует намерение ЕС предоставить экстренный финансовый грант для оказания краткосрочной поддержки республике в обстоятельствах гуманитарно-энергетического кризиса», — отметили во внешнеполитическом ведомстве республики.

В МИД Приднестровья добавили, что в связи с отсутствием точных сведений о параметрах поддержки со стороны ЕС Тирасполь предложил провести встречу представителей обеих сторон. В министерстве подчеркнули, что обсуждение необходимо организовать в максимально сжатые сроки.