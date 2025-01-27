Молдавия поможет Приднестровью с газом

Премьер Молдавии Речан заявил о планах выделить ПМР 3 млн кубометров газа в долг

Руководство Молдавии собирается помочь непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с обеспечением газом и предоставить ей в долг три миллиона кубометров. Об этом во время брифинга рассказал молдавский премьер Дорин Речан, передает ТАСС.

По его словам, такой объем позволит Приднестровью продержаться до 31 января. Также Речан указал, что ЕС предложил Кишиневу грант в размере 30 миллионов евро на закупку газа и производство электроэнергии для Молдовы по антикризисной цене.

Позднее, добавил он, Брюссель примет программу повышения энергетической устойчивости сроком на два года, которая позволит избавиться от энергетической зависимости от России.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января, когда истек контракт на его транзит по территории Украины. С того момента в Тирасполе не могут найти стабильного решения для получения топлива. При этом стороны винят друг друга в блокировании инициатив, позволяющих разрешить кризис.

В ПМР утверждают, что Молдавия отказывается помогать поставкам газа в Приднестровье при содействии России, однако ее власти напоминают, что такие действия нарушили бы санкционный режим, и предлагают использовать прокачку через «Молдавгаз», который в любом случае контролируется Россией. Однако на этот шаг не хочет идти уже Тирасполь.

Ранее в понедельник, 27 января, СМИ сообщили, что новым поставщиком газа в Приднестровье могут стать венгерские компании MOL и MVM, однако где именно те будут закупать дополнительно три миллиона кубометров в сутки, пока неясно.