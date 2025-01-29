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08:56, 29 января 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о 17-летних добровольцах

Командир ВСУ Бунятов рассказал о 17-летних добровольцах в украинской армии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали приходить 17-летние добровольцы. Об этом в Telegram рассказал командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.

«Грустно признавать, но в армию уже приходят добровольцы 2007 года рождения», — заявил военный.

23 января в американской прессе сообщили, что Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва для привлечения 18-25-летних. Отмечается, что, несмотря на то что Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, данные меры не оказали необходимого влияния на пополнение рядов и восполнение потерь на поле боя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что мобилизации людей старше 25 лет в ВСУ недостаточно, чтобы закрыть потребности фронта. До этого сообщалось, что офис президента Украины в ближайшее время предложит снизить возраст мобилизации до 18 лет.

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