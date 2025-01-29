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11:50, 29 января 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о борьбе с алкоголизмом в ВСУ с помощью алкоголя

«Украинская правда»: В ВСУ борются с пьянством с помощью алкоголя
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Украинские командиры борются с проблемой повального пьянства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью алкоголя, разрешая бойцам употреблять его в неограниченных количествах во время коротких отпусков. О методах борьбы с алкоголизмом в армии рассказало издание «Украинская правда».

«Командир дает им несколько дней, чтобы они отдохнули и выплеснули негативные эмоции. В это время военные могут делать что угодно, в том числе пьянствовать. Но они обязаны в определенный день вернуться на службу в адекватном состоянии», — говорится в публикации.

Отмечается, что за нарушение режима контролируемого пьянства провинившегося бойца вообще лишают алкоголя.

Ранее в ВСУ предложили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных. По словам главы медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова, пьянство украинских бойцов постоянно приводит к дракам и дебошам.

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