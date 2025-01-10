Глава медслужбы ВСУ Михайлова призвала запретить продажу алкоголя около фронта

Глава медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в Днепропетровской области, находящейся около линии фронта, из-за алкоголизма среди военных. Ее слова приводит издание «Страна».

По ее словам, это приводит к дракам и дебошу среди военных. «Это не вымысел, и он никуда не исчезнет, ​​пока есть возможность бесконтрольно покупать спиртное», — добавила Михайлова.

Она также обвинила власти Украины в бездействии в этом вопросе. По словам Михайловой, это может стоить жизней гражданских.

Ранее Михайлова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в боях на фронте. Она также отметила, что население страны неадекватно оценивает будущее украинской армии.