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08:23, 12 сентября 2023Бывший СССР

Медик ВСУ рассказала о больших потерях на фронте и необходимости мобилизации

Медик ВСУ Михайлова: мы несем большие потери, обществу нужно мобилизоваться

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на фронте, а население страны неадекватно оценивает перспективы украинской армии. Об этом заявила глава медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова на форуме YES, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом нет. То, что сейчас происходит на фронте, это то, что вы не прочитаете в новостях», — сказала медик.

По ее словам, украинское население относится к боевым действиям слишком расслаблено и ошибочно уверено в скорой победе. «Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. И чтоб она была, нам необходимо мобилизоваться», — подчеркнула Михайлова.

Ранее председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли назвал ход украинского контрнаступления «болезненным». По его словам, ВСУ пришлось столкнуться с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами и небольшими группами охотников на бронетехнику по 10-12 человек, вооруженными противотанковыми боеприпасами.

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    Алевтина Запольская
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