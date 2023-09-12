Медик ВСУ рассказала о больших потерях на фронте и необходимости мобилизации

Медик ВСУ Михайлова: мы несем большие потери, обществу нужно мобилизоваться

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на фронте, а население страны неадекватно оценивает перспективы украинской армии. Об этом заявила глава медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова на форуме YES, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Мы несем большие потери. Никакой романтики в этом нет. То, что сейчас происходит на фронте, это то, что вы не прочитаете в новостях», — сказала медик.

По ее словам, украинское население относится к боевым действиям слишком расслаблено и ошибочно уверено в скорой победе. «Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. И чтоб она была, нам необходимо мобилизоваться», — подчеркнула Михайлова.

Ранее председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли назвал ход украинского контрнаступления «болезненным». По его словам, ВСУ пришлось столкнуться с минными полями, траншеями, противотанковыми рвами и небольшими группами охотников на бронетехнику по 10-12 человек, вооруженными противотанковыми боеприпасами.

