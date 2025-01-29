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12:14, 29 января 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали об отправке пьяных военных на передовую

«Украинская правда»: Командование ВСУ отправляет на передовую пьяниц
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наказывают подчиненных-алкоголиков переводом в боевые пехотные подразделения с тыловых должностей. Об этом сообщил «Украинской правде» один из морских пехотинцев ВСУ.

Издание отмечает, что таким образом командиры избавляются от балласта в своих подразделениях, подставляя пехотинцев, которым приходится не только выполнять сверхсложные задачи на поле боя, но и присматривать за пьяницами. Морпех рассказал, как осенью 2022-го в Донецкой народной республике морские пехотинцы штурмовали посадку с российскими военными. Для этого они попросили смежный батальон дать людей, после чего им привезли восемь сильно пьяных мужчин. Военный предположил, что пьяниц наказывают, отправляя на передовую.

Ранее «Украинская правда» рассказала о борьбе с алкоголизмом в ВСУ с помощью алкоголя. Командиры разрешают военным употреблять спиртное в неограниченных количествах во время коротких отпусков.

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