«Украинская правда»: Командование ВСУ отправляет на передовую пьяниц

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наказывают подчиненных-алкоголиков переводом в боевые пехотные подразделения с тыловых должностей. Об этом сообщил «Украинской правде» один из морских пехотинцев ВСУ.

Издание отмечает, что таким образом командиры избавляются от балласта в своих подразделениях, подставляя пехотинцев, которым приходится не только выполнять сверхсложные задачи на поле боя, но и присматривать за пьяницами. Морпех рассказал, как осенью 2022-го в Донецкой народной республике морские пехотинцы штурмовали посадку с российскими военными. Для этого они попросили смежный батальон дать людей, после чего им привезли восемь сильно пьяных мужчин. Военный предположил, что пьяниц наказывают, отправляя на передовую.

Ранее «Украинская правда» рассказала о борьбе с алкоголизмом в ВСУ с помощью алкоголя. Командиры разрешают военным употреблять спиртное в неограниченных количествах во время коротких отпусков.