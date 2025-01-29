Владелец «Волгонефти-239» специально посадил танкер на мель

Владелец «Волгонефти-239» посадил его на мель для предотвращения разлива мазута

Корму танкера «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае ради безопасности экипажа и предотвращения дальнейшего разлива мазута, оставшегося в танках после крушения. Об этом заявили судовладелец ЗАО «Волгатранснефть» в беседе с ТАСС.

В компании рассказали, что в момент крушения танкер переломился по миделю в районе третьего-четвертого танков. Капитан судна отказался от снятия экипажа во время спасательной операции и приказал следовать задним ходом на кормовой части на отмель.

Судовладелец оценивает решение капитана как единственно правильное. Именно благодаря этому удалось предотвратить дальнейшее крушение судна и разлив нефтепродуктов. «Действия капитана и команды привели к сохранению оставшегося в четырех танках груза в количестве более чем двух тысяч тонн целым», — заявили представители «Волгатранснефть».

Ранее в январе Морспасслужба полностью завершила откачку мазута с «Волгонефть-239». Из танкера откачали более 1,4 тонны нефтепродуктов.