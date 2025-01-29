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15:39, 29 января 2025Россия

Володин предложил отправить Байдена на электрический стул

Володин: Байдену грозит электрический стул из-за слов о покушении на Путина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kenny Holston-Pool / Getty Images

Экс-главе США Джо Байдену может грозить электрический стул из-за слов журналиста Такера Карлсона о покушении на президента России Владимира Путина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это преступление. Пускай докажут, что это страна демократии. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул, вот тогда весь мир увидит — это демократия», — сказал он.

В случае, если нынешние власти замолчат и не станут расследовать дело, им следует замолчать и не учить других, считает председатель нижней палаты парламента.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность организовать покушение на Путина. Он также отметил, что экс-госсекретарь Тони Блинкен сильно продвигал идеи настоящей войны. При этом каких-либо деталей он не привел.

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