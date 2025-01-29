Взносы на капремонт захотели компенсировать одной категории россиян

В Госдуме предложили компенсировать многодетным семьям взносы на капремонт

Многодетным россиянам захотели компенсировать взносы на капремонт в многоквартирных домах. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет ТАСС.

«Семьям, где воспитывают трех и более детей, нужно компенсировать 50 процентов взносов, а россиянам с шестью и более детьми — 100 процентов», — говорится в письме парламентария министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Лантратова считает, что принятие соответствующего законопроекта поможет увеличить уровень благополучия таких семей и повысит престиж многодетности в целом. «Стоит отметить, что данная мера поддержки уже действует на территории некоторых субъектов Российской Федерации, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, и имеет перспективы распространения на всю территорию России», — уточнила депутат.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов на капремонт с 50 до 60 процентов. Мера должна помочь собирать достаточно средств, чтобы вовремя проводить необходимые ремонтные работы в доме.