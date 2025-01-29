Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:01, 29 января 2025Экономика

Взносы на капремонт захотели компенсировать одной категории россиян

В Госдуме предложили компенсировать многодетным семьям взносы на капремонт
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Многодетным россиянам захотели компенсировать взносы на капремонт в многоквартирных домах. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишет ТАСС.

«Семьям, где воспитывают трех и более детей, нужно компенсировать 50 процентов взносов, а россиянам с шестью и более детьми — 100 процентов», — говорится в письме парламентария министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Лантратова считает, что принятие соответствующего законопроекта поможет увеличить уровень благополучия таких семей и повысит престиж многодетности в целом. «Стоит отметить, что данная мера поддержки уже действует на территории некоторых субъектов Российской Федерации, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, и имеет перспективы распространения на всю территорию России», — уточнила депутат.

Ранее Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов на капремонт с 50 до 60 процентов. Мера должна помочь собирать достаточно средств, чтобы вовремя проводить необходимые ремонтные работы в доме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области. Погибли мать и двухлетний ребенок

      Никита Кологривый финансово поддержит молодых актеров

      В Кремле рассказали об отношениях России и Белоруссии

      ВТБ запустит сервис самозапретов для борьбы с мошенниками

      В Харьковской области рассказали о вымогательстве денег у мобилизованных в ВСУ

      Одноклубник Овечкина рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде

      В Кремле высказались о переводе стрелок часов Судного дня

      В Кремле оценили результаты переговоров России и Сирии

      Армия России ударила по военным аэродромам Украины

      Новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше