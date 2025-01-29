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01:10, 29 января 2025Мир

На грузовом судне в Красном море произошел взрыв

AP: На контейнеровозе под флагом Гонконга в Красном море произошел взрыв
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Bartel / Global Look Press

На контейнеровозе ASL Bauhinia под флагом Гонконга в Красном море произошел взрыв, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на компанию по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.

Как отметили журналисты, он следовал через Красное море и загорелся. Экипажу пришлось покинуть грузовое судно. При этом причины инцидента неизвестны.

Издание добавило, что с конца 2023 года коммерческие суда в Красном море регулярно подвергались атакам, которые осуществляли йеменские хуситы из исламистской группировки шиитского толка «Ансар Аллах».

Ранее хуситы объявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman.

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