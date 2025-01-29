На грузовом судне в Красном море произошел взрыв

AP: На контейнеровозе под флагом Гонконга в Красном море произошел взрыв

На контейнеровозе ASL Bauhinia под флагом Гонконга в Красном море произошел взрыв, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на компанию по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.

Как отметили журналисты, он следовал через Красное море и загорелся. Экипажу пришлось покинуть грузовое судно. При этом причины инцидента неизвестны.

Издание добавило, что с конца 2023 года коммерческие суда в Красном море регулярно подвергались атакам, которые осуществляли йеменские хуситы из исламистской группировки шиитского толка «Ансар Аллах».

Ранее хуситы объявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman.