Хуситы объявили об атаке на американский авианосец

Al-Masirah: Йеменские хуситы объявили об атаке на американский авианосец

Йеменские хуситы из исламистской группировки шиитского толка «Ансар Аллах» объявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman. Об этом сообщает Al-Masirah.

«Авианосец был атакован несколькими беспилотниками, что является седьмым нападением с момента его прибытия в Красное море», — приводит телеканал заявление хуситов.

Боевики подчеркнули, что «готовы к любому развитию событий или американо-израильской эскалации против Йемена».

Ранее хуситы пообещали и дальше наносить удары по Израилю до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.