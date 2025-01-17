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17:14, 17 января 2025Мир

Хуситы объявили об атаке на американский авианосец

Al-Masirah: Йеменские хуситы объявили об атаке на американский авианосец
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы из исламистской группировки шиитского толка «Ансар Аллах» объявили об атаке на американский авианосец USS Harry Truman. Об этом сообщает Al-Masirah.

«Авианосец был атакован несколькими беспилотниками, что является седьмым нападением с момента его прибытия в Красное море», — приводит телеканал заявление хуситов.

Боевики подчеркнули, что «готовы к любому развитию событий или американо-израильской эскалации против Йемена».

Ранее хуситы пообещали и дальше наносить удары по Израилю до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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