Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:50, 16 января 2025Мир

Хуситы заявили о планах дальше наносить удары по Израилю

Хуситы заявили о планах наносить удары по Израилю до прекращения огня в Газе
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Йеменское движение хуситов «Ансар Алла» продолжит наносить удары по Израилю до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Наша позиция относительно ситуации в Газе связана с позицией наших братьев в палестинских фракциях и будет зависеть от них, начиная с этапа реализации соглашения о прекращении огня в следующее воскресенье», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что в случае, если Израиль выйдет из соглашения о прекращении огня с палестинским радикальным движением ХАМАС, хуситы продолжат наносить удары.

Ранее стало известно, что последние споры о соглашении ХАМАС и Израиля по прекращению огня решены. При этом каких-либо дополнительных деталей соглашения и какие конкретно противоречия были преодолены не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по России американскими ракетами. Чем закончилась атака?

      Смартфоны Samsung получат революционный аккумулятор

      На западе Украины на ходу загорелся пассажирский поезд

      Хуситы заявили о планах дальше наносить удары по Израилю

      Медведев проигнорировал пресс-конференцию после вылета с Australian Open

      Российский тревел-блогер назвал две худшие страны для путешествий

      Представители Казахстана, Украины и Армении участвовали в заседании Военного комитета НАТО

      В США нашли способ заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине

      Альфонс обманул двух россиянок на 14 миллионов рублей

      На Западе узнали о планах хуситов прекратить атаки на корабли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше