Хуситы заявили о планах дальше наносить удары по Израилю

Хуситы заявили о планах наносить удары по Израилю до прекращения огня в Газе

Йеменское движение хуситов «Ансар Алла» продолжит наносить удары по Израилю до вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Наша позиция относительно ситуации в Газе связана с позицией наших братьев в палестинских фракциях и будет зависеть от них, начиная с этапа реализации соглашения о прекращении огня в следующее воскресенье», — отмечается в заявлении.

Дополнительно уточняется, что в случае, если Израиль выйдет из соглашения о прекращении огня с палестинским радикальным движением ХАМАС, хуситы продолжат наносить удары.

Ранее стало известно, что последние споры о соглашении ХАМАС и Израиля по прекращению огня решены. При этом каких-либо дополнительных деталей соглашения и какие конкретно противоречия были преодолены не сообщается.