Жданова: Запад разрушил механизмы контроля над вооружениям из-за помощи Украине

Западные страны разрушили механизмы контроля над вооружениями посредством предоставления Украине военной помощи, включающей в себя высокоточное оружие. Об этом заявила и. о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Запад разрушил военно-политическое направление деятельности ОБСЕ и ключевые для евразийской и евроатлантической безопасности договоренности в сфере контроля над вооружениями. «Натовцы поставляют Киеву все более высокоточное и дальнобойное оружие, которое они сами наводят, в том числе на гражданские объекты», — сказала она.

Жданова указала на «полное презрение» западных стран к основам ответственной политики в области экспортного контроля, а также на отказ на протяжении трех лет от проведения обзорных совещаний ОБСЕ в этой области. Она подчеркнула, что это происходит в условиях, когда Запад создает риски военного столкновения России и НАТО путем обеспечения ракетных ударов Украины по российской территории.

Ранее Жданова рассказала, что Украина использует западные безэкипажные катера для атак на Россию. Она добавила, что данные боевые средства предназначены не для защиты поставок сельхозпродукции, а для нападений на российские порты и прикрытия доставки вооружений для Киева.