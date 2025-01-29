Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 29 января 2025Мир

Запад обвинили в разрушении механизмов контроля над вооружениями из-за Украины

Жданова: Запад разрушил механизмы контроля над вооружениям из-за помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западные страны разрушили механизмы контроля над вооружениями посредством предоставления Украине военной помощи, включающей в себя высокоточное оружие. Об этом заявила и. о. руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Запад разрушил военно-политическое направление деятельности ОБСЕ и ключевые для евразийской и евроатлантической безопасности договоренности в сфере контроля над вооружениями. «Натовцы поставляют Киеву все более высокоточное и дальнобойное оружие, которое они сами наводят, в том числе на гражданские объекты», — сказала она.

Жданова указала на «полное презрение» западных стран к основам ответственной политики в области экспортного контроля, а также на отказ на протяжении трех лет от проведения обзорных совещаний ОБСЕ в этой области. Она подчеркнула, что это происходит в условиях, когда Запад создает риски военного столкновения России и НАТО путем обеспечения ракетных ударов Украины по российской территории.

Ранее Жданова рассказала, что Украина использует западные безэкипажные катера для атак на Россию. Она добавила, что данные боевые средства предназначены не для защиты поставок сельхозпродукции, а для нападений на российские порты и прикрытия доставки вооружений для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Дубая в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

      Подавший сигнал бедствия российский самолет приземлился в Астрахани

      Россиянам посоветовали есть зимой селедку и соленые огурцы

      Развративший 17-летнюю прихожанку российский священник попытался оправдаться

      Российские военные начали зачистку микрорайона в Часовом Яре

      Принцесса Анна рассказала об ужасном случае с лошадью

      Синоптик назвал январскую погоду в Москве апрельской

      Определен суд для рассмотрения дела бывшего замминистра обороны России

      Звонок телефона привел россиян к лежащему рядом со шприцами коллеге без признаков жизни

      В России нарастят производство Су-57

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше