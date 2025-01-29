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08:46, 29 января 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил премьера Словакии в продаже суверенитета из-за российского газа

Зеленский: Премьер Словакии Фицо выбрал Москву вместо США и независимости
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Ради поставок российского газа премьер-министр Словакии Роберт Фицо выбрал Москву в пользу США и собственной независимости. В продаже суверенитета из-за углеводородов Братиславу обвинил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«За российский газ нужно платить не только деньгами, но еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета. Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что американский газ якобы способствует безопасности и стабильности Европы, и назвал политику Фицо недальновидной.

Ранее Фицо обвинил Зеленского, что тот прислал ему протокол еще не состоявшейся встречи с обязательством поддержки членства Украины в НАТО, которое Братислава должна была подписать. По словам словацкого премьера, Зеленский тем самым дал понять, что не собирается менять решение относительно транзита.

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