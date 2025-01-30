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05:58, 30 января 2025Мир

12 стран ЕС призвали ЕК защитить выборы от вмешательства России

Reuters: 12 стран ЕС призвали ЕК защитить выборы от вмешательства России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Министры 12 стран Европейского союза (ЕС) призвали Еврокомиссию (ЕК) использовать свои полномочия, чтобы защитить выборы от иностранного вмешательства. Об этом со ссылкой на письмо сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что письмо составили министры из Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Испании, Хорватии, Дании, Чехии, Греции, Кипра, Румынии и Словении. Они призвали ЕК создать особый орган для «противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательству».

«Эскалация угроз деструктивных интервенций в общественные дебаты во время ключевых избирательных событий представляет собой прямой вызов нашей стабильности и суверенитету», — указано в письме. Отдельно подчеркивается, что меры должны быть приняты на фоне «спланированных Россией и Китаем недавних инцидентов» на выборах.

Ранее вице-премьер Польши Кшиштоф Гавровский обвинил Россию в намерении повлиять на президентские выборы в стране, которые запланированы на 18 мая. По его словам, некая «российская группа» якобы занималась вербовкой людей «для распространения искаженной и заведомо ложной информации».

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