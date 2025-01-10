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17:14, 10 января 2025Мир

В Польше обвинили Россию в попытке якобы повлиять на выборы

Вице-премьер Польши Гавровский обвинил РФ в попытке повлиять на выборы в стране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кшиштоф Гавровский

Кшиштоф Гавровский. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавровский бездоказательно обвинил «российскую группу» в намерении повлиять на президентские выборы в стране, которые запланированы на 18 мая. Его слова передает польский портал Forsal.

«В последние дни нами была выявлена российская группа, еще одна из тех, что вдохновлена и подготовлена российской военной разведкой ГРУ. Их целью является не только влияние на политическую сцену Польши, но и на предстоящие президентские выборы», — заявил политик.

По словам Гавровского, некая «российская группа» якобы занимались распространением дезинформации, а также вербовкой людей «для распространения искаженной и заведомо ложной информации». Однако при этом он не привел никаких доказательств своим словам.

28 ноября прошлого года Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил Джорджеску. Расследование было инициировано из-за якобы вмешательства России в избирательный процесс. Однако позже заявления о вмешательстве Москвы в выборы не подтвердились.

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