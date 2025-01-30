23-летнего россиянина с инвалидностью изнасиловали и заставили набрать микрозаймов

Mash: Жителя Севастополя с инвалидностью изнасиловали и заставили набрать займов

Жителя Севастополя с инвалидностью изнасиловали и заставили набрать микрозаймов. Об этом сообщил Telegram-каналу «Mash на волне» отец пострадавшего россиянина.

Мужчина пояснил, что у его 23-летнего сына психические отклонения средней тяжести и умственное отставание. Парень посещал занятия в местном центре «Особая молодежь».

Весной 2024 года туда пришел 45-летний мужчина. Он назвался владельцем гостиницы и предложил молодому человеку с отклонениями стать аниматором. Житель Севастополя работал все лето, его родителям наставник рассказывал, что парень хорошо справляется с обязанностями.

Осенью семье инвалида начали поступать звонки от коллекторов. Отец молодого человека решил выяснить, почему так происходит. Россиянин разузнал, что новый приятель попросил его сына открыть кредитную карту. Он забрал с нее все деньги. Кроме того, мужчина заставлял начинающего аниматора ходить по микрозаймовым конторам — во многих учреждениях им отказали.

Сейчас семья молодого человека должна банку примерно 130 тысяч рублей. Родитель также разузнал, что «работодатель» надругался над его сыном и снял все на видео. Он шантажировал провокационным роликом парня.

Отец пострадавшего обратился к следователям и написал заявление в местную прокуратуру. Однако никаких проверок проведено не было. Самостоятельно мужчина разузнал, что обидчик его сына уехал из Севастополя в Сочи.

Ранее сообщалось, что безработный житель Татарстана изнасиловал двух женщин и попал под уголовную статью.