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16:48, 29 января 2025Силовые структуры

Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

В Татарстане задержан мужчина, за месяц изнасиловавший двух односельчанок
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Татарстане задержан 53-летний безработный мужчина, который в течение месяца изнасиловал двух односельчанок. Об этом сообщает KAZANFIRST.

По данным KAZANFIRST, ЧП произошло в селе Татарская Шаршада. Фигурант пришел в гости к 62-летней знакомой и изнасиловал ее. Его задержали, но потом отпустили. Затем он пришел в гости к другой односельчанке — 59-летней женщине. Они распивали алкоголь, и мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям. Известно, что ранее он был судим.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия предстанет перед судом ранее судимый российский уголовник, обвиняемый в изнасиловании. Преступление произошло 4 октября 2024 года в Улан-Удэ. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина заметил возле ресторана молодую женщину, ожидавшую такси. Уголовнику удалось запугать незнакомку и угрозами убедить ее пройти с ним в близлежащий двор. Там, угрожая расправой, неизвестный изнасиловал ее, после чего сбежал.

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