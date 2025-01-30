41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» снялась в ультракоротком наряде

41-летняя певица Саша Савельева снялась в ультракоротком блестящем наряде

Экс-участница «Фабрики звезд 1» Саша Савельева снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница разместила кадры, на которых предстала в фотостудии в ультракоротком блестящем наряде без бретелей. При этом звезда продемонстрировала длинные стройные ноги. В качестве обуви Савельева выбрала босоножки на высоких каблуках. Образ певицы завершили укладка и мейкап.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Просто нереальная! Какая красота», «Роскошная абсолютно», «Великолепно», «Огонь», «Безумно красивая», «Боже, какие ноги», «Шик, блеск, красота», «Вы невероятная», «Самые красивые ноги, что я видел. Невероятно хороша Александра», — заявили они.

Ранее в январе 41-летняя звезда «Универа» снялась в трусах. Российская актриса Наталья Рудова позировала перед зеркалом в нижнем белье, демонстрируя рельефный пресс.