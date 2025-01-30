Вера Брежнева показала фигуру в боди

42-летняя певица Вера Брежнева показала фигуру в черном боди на фото

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 13,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница позировала на полученном снимке, стоя перед камерой, в то время как ей наносили макияж и делали прическу. При этом она надела черное боди. «Подготовка, день третий», — указала в подписи знаменитость.

В свою очередь поклонники сделали комплименты звезде в комментариях. «Непревзойденная Вера», «Богиня», «Любовь», — восхитились пользователи сети.

Ранее в январе 42-летняя украинская певица Светлана Лобода также показала фигуру в боди.