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10:20, 30 января 2025Ценности

Вера Брежнева показала фигуру в боди

42-летняя певица Вера Брежнева показала фигуру в черном боди на фото
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 13,5 миллиона подписчиков.

42-летняя исполнительница позировала на полученном снимке, стоя перед камерой, в то время как ей наносили макияж и делали прическу. При этом она надела черное боди. «Подготовка, день третий», — указала в подписи знаменитость.

В свою очередь поклонники сделали комплименты звезде в комментариях. «Непревзойденная Вера», «Богиня», «Любовь», — восхитились пользователи сети.

Ранее в январе 42-летняя украинская певица Светлана Лобода также показала фигуру в боди.

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