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15:47, 30 января 2025Мир

Администрация Трампа потребовала уволить больше чиновников одного отдела

WSJ: Администрация Трампа требует уволить больше чиновников отдела инклюзивности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа требует от министерств и ведомств уволить больше чиновников, чья работа связана с отделами по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI). Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Должностные лица администрации Трампа оказывают давление на федеральные агентства, чтобы те провели более глубокую работу для выявления сторонников разнообразия и вытеснения их из правительства», — приводит издание слова источников.

Как отмечает газета, неясно, сколько рабочих мест, связанных с DEI, было выявлено агентствами на данный момент. Департамент по делам ветеранов заявил на этой неделе, что отправил почти 60 человек в оплачиваемый отпуск. Другие должностные лица отметили, что первоначальные подсчеты по количеству таких сотрудников их агентств были намного ниже.

Департамент эффективности государственного управления, который возглавляет американский предприниматель Илон Маск сообщил, что контракты, связанные с разнообразием, на сумму около 1 миллиарда долларов были расторгнуты в нескольких десятках подразделений.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США вынужден следовать курсу Трампа на отмену программ по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в ведомствах. Уточняется, что на этом фоне служащие Госдепа запросили отдельное разрешение на публикацию публичных заявлений по случаю месяца истории чернокожих в США, который отмечается в феврале.

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