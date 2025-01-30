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13:33, 30 января 2025Экономика

Аптека заплатит россиянке сотни тысяч рублей за скользкие ступени

Аптека заплатит жительнице Ельца 700 тыс рублей за падение на скользких ступенях
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Аптека заплатит жительнице Ельца Липецкой области сотни тысяч рублей за скользкие ступени. Внимание на ситуацию обратили в объединенной пресс-службе судебной системы российского региона в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Женщина поскользнулась на ступенях аптеки, упала и получила тяжелый перелом голени со смещением. Россиянка потратила много времени на восстановление: перенесла несколько операций, ходила на костылях и не могла работать. При этом, несмотря на продолжительную реабилитацию, функциональная способность ноги до сих пор окончательно не восстановилась.

Между тем организация, являющаяся арендатором помещения аптеки вину в случившемся не признала. После рассмотрения дела Елецкий городской суд частично удовлетворил требования пострадавшей и взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, отказав в остальной части иска. Вторая инстанция, Липецкий областной суд, не согласилась с решением первой. Суд постановил увеличить размер компенсации вдвое, до 300 тысяч рублей, а также заплатить женщине 97,5 тысячи рублей утраченного заработка и 70 тысяч рублей, потраченных на лечение и реабилитацию после травмы. За отказ от добровольного удовлетворения требований организация также обязана будет выплатить штраф в пользу истца в размере почти 234 тысячи рублей.

Ранее в Волгограде пенсионерка упала в оставленную коммунальщиками яму и получила травму бедра.

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