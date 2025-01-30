Аптека заплатит россиянке сотни тысяч рублей за скользкие ступени

Аптека заплатит жительнице Ельца 700 тыс рублей за падение на скользких ступенях

Аптека заплатит жительнице Ельца Липецкой области сотни тысяч рублей за скользкие ступени. Внимание на ситуацию обратили в объединенной пресс-службе судебной системы российского региона в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Женщина поскользнулась на ступенях аптеки, упала и получила тяжелый перелом голени со смещением. Россиянка потратила много времени на восстановление: перенесла несколько операций, ходила на костылях и не могла работать. При этом, несмотря на продолжительную реабилитацию, функциональная способность ноги до сих пор окончательно не восстановилась.

Между тем организация, являющаяся арендатором помещения аптеки вину в случившемся не признала. После рассмотрения дела Елецкий городской суд частично удовлетворил требования пострадавшей и взыскал с организации компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, отказав в остальной части иска. Вторая инстанция, Липецкий областной суд, не согласилась с решением первой. Суд постановил увеличить размер компенсации вдвое, до 300 тысяч рублей, а также заплатить женщине 97,5 тысячи рублей утраченного заработка и 70 тысяч рублей, потраченных на лечение и реабилитацию после травмы. За отказ от добровольного удовлетворения требований организация также обязана будет выплатить штраф в пользу истца в размере почти 234 тысячи рублей.

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