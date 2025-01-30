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11:18, 30 января 2025Мир

Армия Израиля сообщила об освобождении одного израильского заложника

ЦАХАЛ: Один из освобожденных в Газе заложников направляется к военным Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что один из освобожденных в Газе заложников был передан Красному Кресту и направляется к израильским военным. Об этом израильская армия сообщила в Telegram.

«Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им был передан один заложник, и они направляются к силам ЦАХАЛ в секторе Газа», — говорится в публикации.

Ранее палестинская радикальная организация «Исламский джихад» заявила о передаче своим союзникам двух израильских заложников, которые будут освобождены в рамках обмена с Израилем 30 января. Отмечалось, что заложников зовут Арбель Йехуд и Гади Мозес.

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