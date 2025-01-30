«Исламский джихад» передал своим союзникам двух израильских заложников

Исламский джихад заявил о передаче своим союзникам двух израильских заложников

Палестинская радикальная организация «Исламский джихад» заявила о передаче своим союзникам двух израильских заложников, которые будут освобождены в рамках обмена с Израилем 30 января. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«Двое израильских заложников Арбель Йехуд и Гади Мозес переданы союзникам и будут освобождены сегодня в рамках первого этапа сделки по обмену заключенными [с Израилем]», — говорится в публикации.

В ноябре 2024 года боевое крыло палестинского радикального движения «Исламский джихад» группировка «Сарая аль-Кудс» показало видео с похищенным заложником, представившимся россиянином Александром Труфановым.

Министерство иностранных дел России выразило надежду, что россиянин Александр Труфанов войдет в список освобожденных заложников, находящихся в плену у палестинской радикальной группировки исламистского толка ХАМАС.