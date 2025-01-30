Авиакатастрофе в Вашингтоне предрекли статус крупнейшей в США за последние 15 лет

Минимум 300 человек задействованы в операции на месте крушения самолета в США

Авиакатастрофа в Вашингтоне, в ходе которой самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом, предрекли статус крупнейшей в Соединенных Штатах за последние 15 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В настоящее время в операции на месте трагедии задействованы минимум 300 человек. Ожидается, что из-за неблагоприятной погоды она продлится еще много часов, ситуацию также осложняет холодная вода в реке Потомак.

По данным источника, последние крупные ЧП с пассажирскими лайнерами в США произошли более 10 лет назад. Так, в частности, 6 января 2013 в Сан-Франциско потерпело крушение воздушного судно Asiana Airlines. Трое человек не выжили, 187 — получили ранения.

