Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:08, 30 января 2025Силовые структуры

Дела двух воюющих за Украину американских наемников были переданы в суд

В ДНР дела воюющих за Украину 2 наемников из США Вардаро и Рида переданы в суд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух наемников из США — 36-летнего Роберта Вардаро и 37-летнего Бенджамина Рида, принимающие участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Американцы обвиняются по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Все материалы дел направлены в Верховный суд ДНР.

По данным правоохранителей, они приехали на Украину в период с февраля 2022 года по май 2024 года в качестве наемников. Рид добровольно вступил в «Нормандскую бригаду», а Вардаро — в Интернациональный легион. Отмечается, что позднее Рид воевал в составе военизированного формирования «Избранная рота». Оба иностранца прошли военную подготовку. Их обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Затем они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это Рид получил более 1,2 миллиона рублей, а Вардаро — 346 тысяч рублей.

По информации прокуратуры, ранее Рид служил в Корпусе армейской военной полиции США. Он проходил службу в Германии, воевал в Ираке. Кроме того, в составе Французского иностранного легиона он принимал участие в боевых столкновениях в Мали и работал по контракту в Афганистане в качестве сотрудника по обеспечению безопасности. После ухода из армии он профессионально занимался единоборствами. Второй фигурант, Вардаро, служил в Корпусе морской пехоты США. Во время службы командировался в Сирию, Ирак и Афганистан.

Ранее сообщалось, что в ДНР предстанет перед судом захваченный в плен наемник из Колумбии, воевавший против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуристы и тренеры из России находились на борту разбившегося в Вашингтоне самолета. Они должны были лететь с чемпионата США

      Мединский высказался о симпатии к западным ценностям и патриотизме

      Счастливчик выиграл в лотерею 19 миллионов рублей благодаря предчувствию жены

      «Исламский джихад» передал своим союзникам двух израильских заложников

      На Западе предрекли масштабное отступление ВСУ

      В Приднестровье оценили возможность заменить российский газ

      Называющий себя спасителем демографии в России многоженец стал отцом в 30-й раз

      Прибыль Tesla рухнула

      Военкор рассказал о продвижении российских войск на днепропетровском направлении

      В Холодном пожаловались на жизнь без тепла и воды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше