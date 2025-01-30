Дела двух воюющих за Украину американских наемников были переданы в суд

В ДНР дела воюющих за Украину 2 наемников из США Вардаро и Рида переданы в суд

В Донецкой народной республике (ДНР) прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух наемников из США — 36-летнего Роберта Вардаро и 37-летнего Бенджамина Рида, принимающие участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Американцы обвиняются по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Все материалы дел направлены в Верховный суд ДНР.

По данным правоохранителей, они приехали на Украину в период с февраля 2022 года по май 2024 года в качестве наемников. Рид добровольно вступил в «Нормандскую бригаду», а Вардаро — в Интернациональный легион. Отмечается, что позднее Рид воевал в составе военизированного формирования «Избранная рота». Оба иностранца прошли военную подготовку. Их обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Затем они участвовали в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это Рид получил более 1,2 миллиона рублей, а Вардаро — 346 тысяч рублей.

По информации прокуратуры, ранее Рид служил в Корпусе армейской военной полиции США. Он проходил службу в Германии, воевал в Ираке. Кроме того, в составе Французского иностранного легиона он принимал участие в боевых столкновениях в Мали и работал по контракту в Афганистане в качестве сотрудника по обеспечению безопасности. После ухода из армии он профессионально занимался единоборствами. Второй фигурант, Вардаро, служил в Корпусе морской пехоты США. Во время службы командировался в Сирию, Ирак и Афганистан.

Ранее сообщалось, что в ДНР предстанет перед судом захваченный в плен наемник из Колумбии, воевавший против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).