Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

В ДНР предстанет перед судом воевавший в составе ВСУ колумбийский наемник

В Донецкой народной республике (ДНР) предстанет перед судом захваченный в плен наемник из Колумбии, воевавший против России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, в апреле 2024 года 33-летний гражданин Колумбии Мигель Анхель Каденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки по обращению с боевым оружием, стратегии, тактике для участия в вооруженном конфликте. С мая по июнь наемник в должности стрелка 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ действовал против российских войск в районе города Красногоровка (ДНР).

Материальное вознаграждение за участие в вооруженном конфликте колумбиец получить не спел, поскольку в июне 2024 года его взяли в плен российские военнослужащие. Расследование завершено, уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в России завели дело против американского наемника Майкла Джонса, который вторгся в Курскую область.