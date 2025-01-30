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19:24, 30 января 2025Путешествия

Десятки отелей опечатали в Анталье после трагедии на горнолыжном курорте

Не менее 50 отелей опечатали в Анталье после ЧП на горнолыжном курорте Турции
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Десятки отелей опечатали на турецком курорте Анталья после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу. Об этом пишет местное издание NTV Haber.

Уточняется, что сотрудники турецкого министерства культуры и туризма направили срочное зашифрованное письмо губернаторам 81 провинции. В нем говорится о необходимости опечатать все объекты, работающие без регистрации и лицензии на открытие и ведение бизнеса, а также сертификата на осуществление туристической деятельности. По данным источника, власти Антальи составили список не менее чем из 50 гостиниц, которые попадают под указанные критерии, и уведомили их владельцев о закрытии.

Ранее турецкие СМИ назвали причину мощного пожара в отеле на горнолыжном курорте в Болу. Журналисты выяснили, что повара в гостинице включили гриль, чтобы приготовить еду для гостей. В это время на оборудование попало раскаленное масло, из-за чего произошло ЧП.

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