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11:55, 27 января 2025Путешествия

Раскрыта причина мощного пожара в отеле на горнолыжном курорте Турции

Пожар в отеле на курорте Карталкая в Турции мог начаться из-за включенного гриля
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетПожары в Турции:

Фото: Murad Sezer / Reuters

Мощный пожар в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу мог начаться из-за ошибки его сотрудников. Вероятную причину возгорания раскрыла местная газета Sabah.

Журналисты издания сообщили, что повара в гостинице включили гриль, чтобы приготовить еду для гостей. Во время этого процесса на оборудование попало раскаленное масло, из-за чего возник огонь.

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Работники кухни пытались самостоятельно ликвидировать пламя с помощью воды. Однако контакт масла с водой только усилил огонь, который стал стремительно распространяться по зданию.

Отель Grand Kartal, фасад которого был отделан деревом, загорелся 21 января, жертвами пожара стали 79 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся.

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