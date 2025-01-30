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17:51, 30 января 2025Интернет и СМИ

Два уехавших из России комика пожаловались на статус иноагента

Комик Шац пожаловался на необходимость сдавать отчеты из-за статуса иноагента
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ШАЦ / YouTube

Известные комики Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавшие из России, пожаловались на связанные со статусом иноагента ограничения и обязанности. В выпуске шоу «Ради чего?», доступном на YouTube, юмористы заявили, что их раздражает статус иностранного агента.

«Когда тебе дают статус иноагента (...), на тебя накладывают определенные ограничения, и ты не понимаешь, а почему ты теперь живешь с этими ограничениями», — заявил Белый. Кроме того, по словам комика, ему не нравятся связанные с включением в реестр иноагентов обязательства — в частности, необходимость ставить плашку о статусе иноагента в интернете и сдавать отчеты.

Шац уточнил, что речь идет об отчетах на 76 страниц, которые включенный в реестр иноагента человек должен сдавать ежеквартально. «Меня тоже бесит это. Нас вовлекают в какую-то касту, которая лишена каких-то прав», — сказал он.

Ранее Белый назвал два главных сожаления, связанных со статусом иностранного агента. В частности, комик отметил, что не знает, сможет ли он свободно посещать страны СНГ и дружественные России государства.

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