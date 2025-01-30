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13:17, 30 января 2025Силовые структуры

Двое россиян избили фельдшера скорой помощи и попались

В Подмосковье задержали двоих мужчин, избивших фельдшера скорой помощи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Солнечногорске задержали двоих местных жителей, напавших на фельдшера скорой помощи и избивших его. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Фигуранты 1982 и 1985 годов рождения подозреваются по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулигантство»).

По информации следствия, предварительно установлено, что 28 января у подъезда жилого дома задержанные беспричинно напали на фельдшера скорой медицинской помощи и избили его. Пострадавший получил множественные телесные повреждения.

Об инциденте стало известно утром 30 января. Тогда сообщалось, что бригада скорой прибыла на вызов в поселок Андреевка к местной жительнице. У ее дома находились трое мужчин, которые напали на медработника.

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