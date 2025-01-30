Под Москвой трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера скорой

В Солнечногорске трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи

В подмосковном Солнечногорске трое мужчин напали на прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи и избили его. Об этом сообщило управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

Бригада скорой, как сообщается, прибыла на вызов в один из домов в поселке Андреевка к местной жительнице. Тогда же дома находились трое мужчин, которые напали на медработника.

«Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в сообщении министерства.

Подобный случай в России — далеко не первый. В январе житель Санкт-Петербурга на Audi в результате дорожного конфликта проломил череп водителю скорой помощи. В Свердловской области пьяный дебошир напал на фельдшера в новогоднюю ночь.