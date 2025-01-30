Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 30 января 2025Россия

Под Москвой трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера скорой

В Солнечногорске трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В подмосковном Солнечногорске трое мужчин напали на прибывшего на вызов фельдшера скорой помощи и избили его. Об этом сообщило управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

Бригада скорой, как сообщается, прибыла на вызов в один из домов в поселке Андреевка к местной жительнице. Тогда же дома находились трое мужчин, которые напали на медработника.

«Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в сообщении министерства.

Подобный случай в России — далеко не первый. В январе житель Санкт-Петербурга на Audi в результате дорожного конфликта проломил череп водителю скорой помощи. В Свердловской области пьяный дебошир напал на фельдшера в новогоднюю ночь.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Число погибших пока неизвестно

      Украина выпустила ракету по российскому региону

      Военный вертолет в момент столкновения с самолетом совершал тренировочный полет

      В Вашингтоне из реки достали 18 тел после авиакатастрофы

      Россиянка прикурила от Вечного огня и была осуждена

      В администрации Трампа сделали громкое заявление

      Названа главная причина отказа россиян от работы

      Под Москвой трое мужчин избили прибывшего на вызов фельдшера скорой

      Певицу Лолиту оставили без газа в центре Москвы

      Под Москвой поезд столкнулся с автобусом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше