Россиянин на Audi проломил череп водителю скорой помощи

Петербуржец на Audi проломил череп водителю скорой помощи

Житель Санкт-Петербурга на Audi в результате дорожного конфликта проломил череп водителю скорой помощи в Лыжном переулке. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации российского издания, в ночь на 27 января в полицию обратился врач неотложной помощи. Он сообщил, что неизвестный в ходе дорожного конфликта напал на их водителя. Предполагаемого агрессора вычислили, однако к моменту прибытия оперативников с места он уже скрылся.

48-летнего пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом грудины. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнала «Фонтанка».

До этого житель Владивостока избил пенсионера из-за прикосновения к его машине и был задержан. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).