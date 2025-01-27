Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 27 января 2025Россия

Россиянин на Audi проломил череп водителю скорой помощи

Петербуржец на Audi проломил череп водителю скорой помощи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Санкт-Петербурга на Audi в результате дорожного конфликта проломил череп водителю скорой помощи в Лыжном переулке. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации российского издания, в ночь на 27 января в полицию обратился врач неотложной помощи. Он сообщил, что неизвестный в ходе дорожного конфликта напал на их водителя. Предполагаемого агрессора вычислили, однако к моменту прибытия оперативников с места он уже скрылся.

48-летнего пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом грудины. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, разузнала «Фонтанка».

До этого житель Владивостока избил пенсионера из-за прикосновения к его машине и был задержан. В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России повысили более 40 пособий и выплат

      В ГУР заявили о рисках существованию Украины

      Обозначены сроки первого полета ракеты Spectrum

      В МИД Венгрии назвали условие продления антироссийских санкций

      Замминистра ЖКХ российского региона отправили под домашний арест за похищение миллионов

      В самолете с россиянами на борту объявили сигнал срочности в небе

      В ВСУ назвали направления с наиболее напряженной для украинских бойцов обстановкой

      Депутат Рады посчитал заработок Зеленского в минуту

      Легенда советской гимнастики оценила международную спортивную изоляцию России

      Российский военный дважды сбежал из части и получил семь лет колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше