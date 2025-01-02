В новогоднюю ночь россиянин приставал к фельдшеру и разбил ей голову

В Свердловской области пьяный дебошир напал на фельдшера в новогоднюю ночь

В Свердловской области пьяный дебошир напал на фельдшера в новогоднюю ночь, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 1 января. По данным издания, на сотрудницу скорой помощи напал мужчина из стоявшей у подъезда компании, когда она выходила с пациентом. Россиянин сначала приставал к медику, а затем разбил ей голову чемоданом с медикаментами, который у нее же и отобрал.

«Держись, Североуральск, народу еще больше недели бухать. А в рядах оказывающих помощь все меньше и меньше. Знайте, если скорая задерживается, они не всегда оказывают помощь, иногда они становятся жертвами насилия», — заявил врач анестезиолог-реаниматолог Североуральской ЦРБ Алексей Паршуков.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, прибывший наряд полиции задержал всех хулиганов и доставил в райотдел. Троих из компании привлекли к административной ответственности, а напавшего на фельдшера поместили под стражу.

Потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причиненных ей травм. «По итогам исследования и будет принято обоснованное процессуальное решение в отношении дебошира», — заключил Горелых.

Ранее житель Санкт-Петербурга проломил голову 30-летнему фельдшеру скорой помощи, который приехал к нему на вызов. Его задержали.