Джигурду признали угрозой национальной безопасности

Минкульт Украины признал Никиту Джигурду угрозой национальной безопасности

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало российского артиста Никиту Джигурду лицом, создающим угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него Джигурду Никиту Борисовича, деятельность которого создает угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины», — говорится в тексте приказа.

Решение мотивировано тем, что Джигурда выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным в зоне специальной военной операции (СВО) в 2023 и 2024 годах.

Ранее стало известно, что шоумен Никита Джигурда неожиданно сменил имидж, отрастив бороду.