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11:56, 30 января 2025Силовые структуры

ФСБ задержала за взятку начальницу миграционного отдела полиции в российском регионе

В Копейске ФСБ задержала начальницу миграционного отдела полиции за взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали начальницу Отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Копейску за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Задержанная подозревается в преступлении по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий») УК РФ. По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года она взяла через посредника деньги от иностранца за ускорение получения российского гражданства. По месту жительства и работы подозреваемой прошли обыски, решается опрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону женщина-водитель пыталась съесть взятку и укусила полицейского за руку.

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