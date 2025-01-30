ФСБ задержала за взятку начальницу миграционного отдела полиции в российском регионе

В Копейске ФСБ задержала начальницу миграционного отдела полиции за взятку

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали начальницу Отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Копейску за взятку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Задержанная подозревается в преступлении по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий») УК РФ. По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года она взяла через посредника деньги от иностранца за ускорение получения российского гражданства. По месту жительства и работы подозреваемой прошли обыски, решается опрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону женщина-водитель пыталась съесть взятку и укусила полицейского за руку.