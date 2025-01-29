Россиянка попыталась съесть взятку и укусила мешавшего ей это сделать полицейского

В Ростове женщина-водитель пыталась съесть взятку и укусила полицейского за руку

В Ростове-на-Дону женщина-водитель решила дать взятку полицейскому, а затем, испугавшись уголовного преследования, попыталась съесть деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, все произошло в августе 2024 года. Инспекторы ДПС остановили женщину и попросили предоставить документы для проверки. После отказа ее сопроводили в служебный автомобиль, где она положила в бардачок 12,5 тысячи рублей.

Когда силовики предупредили злоумышленницу об уголовной статье, она пыталась съесть деньги и укусила за руку полицейского, который хотел ей помешать. Суд приговорил ее к 2,5 года колонии общего режима.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Сергея Чебыкина, который напал с ножом на полицейского и укусил его.