Гагин заявил о контроле ВС России значительной части Часов Яра в ДНР

Поздразделения Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над существенной частью Часов Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, украинские войска были выбиты с самого сложного укрепрайона, организованного на территории огнеупорного комбината. Сейчас противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города.

При этом, уточнил Гагин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстроили в Часов Яре эшелонированную оборону и отходят на подготовленные позиции. После того, как полного перехода города под контроль ВС РФ откроется дорога на Краматорск и Славянск, резюмировал он.

27 января военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра, которая была возведена еще до начала спецоперации на Украине. Изначально там располагался штаб так называемой антитеррористической операции (АТО), а в 2023 году один из бункеров заняли генералы НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ). В марте прошлого года по этому командному пункту нанесли удар тактической ракетой «Искандер». Предположительно, в результате атаки был ликвидирован генерал польской армии Адам Марчак.