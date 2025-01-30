Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:27, 30 января 2025Бывший СССР

Гагин заявил о контроле ВС России значительной части Часов Яра

Гагин заявил о контроле ВС России значительной части Часов Яра в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Поздразделения Вооруженных сил (ВС) России установили контроль над существенной частью Часов Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, украинские войска были выбиты с самого сложного укрепрайона, организованного на территории огнеупорного комбината. Сейчас противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города.

При этом, уточнил Гагин, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстроили в Часов Яре эшелонированную оборону и отходят на подготовленные позиции. После того, как полного перехода города под контроль ВС РФ откроется дорога на Краматорск и Славянск, резюмировал он.

27 января военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра, которая была возведена еще до начала спецоперации на Украине. Изначально там располагался штаб так называемой антитеррористической операции (АТО), а в 2023 году один из бункеров заняли генералы НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ). В марте прошлого года по этому командному пункту нанесли удар тактической ракетой «Искандер». Предположительно, в результате атаки был ликвидирован генерал польской армии Адам Марчак.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

      Жители города обнаружили грызущую человеческий череп собаку

      Гагин заявил о контроле ВС России значительной части Часов Яра

      В Киеве раздались взрывы

      Власти Израиля сообщили о десятках тысяч репатриантов из России с начала СВО

      Глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

      Российский регион подвергся атаке ВСУ

      В США выступили с призывом к Трампу по России

      На Украине возмутились словами экс-посла США о России

      Раскрыта суть претензий Роспотребнадзора к магазинам «Светофор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше