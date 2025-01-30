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17:33, 30 января 2025Россия

Хинштейн обратился к проводящему время на Кипре генералу по ситуации в Курской области

Врио курского главы Хинштейн призвал генерал-полковника Пронина принять беженцев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Проводящему время между Кипром и Курской областью генерал-полковнику полиции, бывшему главе ГУВД Москвы Владимиру Пронину следует принять в своей недвижимости беженцев из приграничных районов Курщины. К этому генерала призвал врио главы региона Александр Хинштейн, его слова приводит портал «Друг для Друга».

Так Хинштейн отреагировал на вопрос беженцев, поинтересовавшихся, могут ли власти разместить семьи в пустующей гостинице города Фатеж. Врио губернатора отметил, что здание принадлежит Пронину и публично обратился к генералу с предложением помочь курянам на фоне ситуации со вторжением украинских войск.

«Слышал, что он [Пронин] не так много времени проводит на малой родине. В основном между Кипром и Фатежом (...) Если есть в вашей гостинице свободные номера, пожалуйста, найдите возможность разместить там людей», — заявил чиновник, отметив, что беженцам приходится хуже, чем семье Пронина.

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Отмечается, что своим высказыванием Хинштейн добился аплодисментов. Обращался ли Хинштейн с аналогичной просьбой к другим собственникам помещений, чиновник не уточнил. В блоге он неоднократно упоминал Пронина — генералу посвящены девять публикаций в Telegram-канале Хинштейна.

Ранее сообщалось, что Хинштейн запретил курским чиновникам чистить комментарии в соцсетях при том что возможности публично комментировать записи нет и в его Telegram-канале.

ЖЗЛ
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