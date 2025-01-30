Имущество осужденного за бандитизм экс-полицейского обратили в доход России

Суд на Кубани обратил в доход РФ имущество осужденного экс-полицейского Нехаенко

Российского экс-полицейского осудили на 20 лет за бандитизм и расправу

Начало событий в новости Российского экс-полицейского осудили на 20 лет за бандитизм и расправу

Российский суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника полиции Игоря Нехаенко, осужденного на 20 лет по делу о бандитизме и расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

По решению суда в доход РФ обращены земельный участок за 6,7 миллиона рублей, три нежилых помещения за 7 миллионов рублей, жилое помещение за 10,3 миллиона рублей и автомобиль Mercedes-Benz GLC за 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, с Нехаенко и его родственников солидарно взыщут более 20 миллионов рублей как эквивалент стоимости жилого помещения, четырех автомобилей и доли в праве собственности на земельный участок, а также 156 миллионов рублей — как эквивалент стоимости земельного участка.

Указанное имущество было реализовано до момента подачи искового заявления.

В декабре 2024 года Краснодарский краевой суд приговорил Нехаенко к 20 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 800 тысяч рублей. По версии следствия, с июня 1999 года он входил в состав банды бывшего депутата Заксобрания региона Сергея Зиринова, одновременно занимая должности в правоохранительных органах. Свое служебное положение экс-полицейский использовал для сбора данных о потенциальных жертвах банды и планирования преступлений.

