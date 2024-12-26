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17:28, 26 декабря 2024Силовые структуры

Российского экс-полицейского осудили на 20 лет за бандитизм и расправу

На Кубани суд приговорил экс-полицейского к 20 годам колонии за бандитизм
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника полиции Игоря Нехаенко по делу о бандитизме и расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службы судов региона.

Нехаенко также оштрафовали на 800 тысяч рублей и лишили звания «подполковника полиции».

Установлено, что с июня 1999 года мужчина входил в состав банды экс-депутата Заксобрания региона Сергея Зиринова, занимая должность сначала старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска УВД Анапского района Краснодарского края, а потом оперуполномоченного отдела в Новороссийске управления по борьбе с организованной преступностью. Он использовал служебное положение и собирал данные о потенциальных жертвах банды, а потом участвовал в планировании преступлений и помогал другим ленам банды избежать наказания.

В честности, установлено, что в декабре 2004 года Нехаенко расправился с директором одного из предприятий Новороссийска, а также в составе банды напал на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за совершенную расправу над тремя людьми 13 лет назад.

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